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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Туркменистана и Пакистана выразили заинтересованность в реализации проекта газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках пребывания в Душанбе, куда он прибыл для участия в форуме «Вода для устойчивого развития», провёл встречу с главой Пакистана Мамнуном Хусейном, сообщает 20 июня пресс-служба туркменского лидера.

Как подчеркнул Мамнун Хусейн, Пакистан заинтересован в активизации сотрудничества с Туркменистаном. Президент Пакистана также подчеркнул актуальность предложений по объединению усилий в решении таких аспектов экологической проблематики, как сохранение и восстановление водных и других природных ресурсов, борьба с опустыниванием и деградацией земель, предупреждение и минимизация последствий природных и техногенных катастроф.

Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением констатировал продуктивность стратегического партнерства с Пакистаном, успешно развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Лидеры Туркменистана и Пакистана выразили обоюдную заинтересованность в реализации проекта газопровода ТАПИ, а также прокладке линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи ТАП.

Стороны высказались и за расширение гуманитарного сотрудничества. В завершение встречи Бердымухамедов и Хусейн подтвердили приверженность Туркменистана и Пакистана курсу на диверсификацию многоформатного взаимодействия в интересах народов двух стран.

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