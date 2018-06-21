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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Китай построят совместную плотину на реке Хоргос

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената Казахстана 21 июня одобрили ратификацию соглашения о сотрудничестве с Китаем по строительству совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос.

По словам заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина, плотина является общей собственностью РК и КНР. Финансирование строительства будет осуществляться сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК и Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР.

Замминистра отметил, что строительство плотины окажет положительное влияние для безопасности жизни и имущества народа двух стран, проживающих у низовья бассейна реки Хоргос.

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