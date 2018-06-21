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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минск и Ташкент обсудили подготовку визита Лукашенко в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич провел встречи в министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщили в белорусской дипмиссии.

"Основной темой встречи стали вопросы подготовки официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Республику Узбекистан в сентябре текущего года", - отметили в посольстве.

Там также сообщили, что стороны обсудили вопросы, связанные с разработкой программы визита, достигли договоренности об активизации работы по подготовке к подписанию в рамках визита двусторонних документов.

Кроме того, продолжили в посольстве, с представителями внешнеполитического ведомства Узбекистана рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой шестого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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