Минск и Ташкент обсудили подготовку визита Лукашенко в Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 11:29, 21 июня 2018
- Просмотров: 407
CA-NEWS (UZ) - Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич провел встречи в министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщили в белорусской дипмиссии.
"Основной темой встречи стали вопросы подготовки официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Республику Узбекистан в сентябре текущего года", - отметили в посольстве.
Там также сообщили, что стороны обсудили вопросы, связанные с разработкой программы визита, достигли договоренности об активизации работы по подготовке к подписанию в рамках визита двусторонних документов.
Кроме того, продолжили в посольстве, с представителями внешнеполитического ведомства Узбекистана рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой шестого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.