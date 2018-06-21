Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший в Душанбе для участия в конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития», встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщает 20 июня пресс-служба туркменского лидера.

Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана традиционно дружественному, конструктивному диалогу с Афганистаном.

В данной связи туркменский лидер констатировал совпадение взглядов сторон по таким основным направлениям международной политики, как энергетическая безопасность и транспортное сотрудничество. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Афганистан выступают сторонниками решения всех возникающих проблем мирными, политическими методами.

Одной из тем встречи стало партнёрство в топливно-энергетической сфере, и, в частности, реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), ввод в действие которого окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона. Перспективными являются проекты создания транспортных коридоров и крупной электроэнергетической инфраструктуры.

В данном контексте туркменский лидер отметил, что на днях будет введена в строй линия электропередачи Рабаткашан-Калайнау, которая позволит расширить поставки электроэнергии в соседнюю страну.