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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь МИД Монголии провел встречу с представителем ОЭСР

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 20 июня госсекретарь министерства иностранных дел Монголии Дамдинсурэнгийн Даваасурэн принял делегатов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем отделения Евразии Уильямом Томпсоном, сообщает Montsame.

На встрече госсекретарь МИД выразил удовлетворение успешным развитием сотрудничества и отношений между Монголией и ОЭСР. Он также поблагодарил Уильяма Томпсона за организацию презентационного мероприятия проекта «Повышение конкурентоспособности в Центральной Азии», реализуемого совместно с ОЭСР в 2016-2018 годах и за предстоящий совместный семинар по проекту «Улучшение транспортных связей в Центральной Азии», реализация которого начнётся в этом году.

Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации экономики и экспорта Монголии, поддержки малого и среднего предпринимательства, определения актуальных вопросов региональной транспортной связи, поиска путей их совершенствования через повышение конкурентоспособности в Евразии, транспортной инфраструктуры, электронных коммуникаций и регионального сотрудничества

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