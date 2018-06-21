Задолженность предприятия «Барки Точик» составила $1,7 млрд, - Минэнерго Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Наиболее большие задолженности среди таджикских предприятий имеет открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик». По данным Минэнерго, общая задолженность, с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало нынешнего года составила $1,7 млрд, сообщает «Азия-Плюс».

Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана на начало второго квартала этого года составила $2,2 млрд. При этом, за последний год предприятиям удалось снизить общую задолженность почти на 30%.

Удельный вес убыточных предприятий от общего их количества на начало второго квартала составил почти 32%. Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, в строительстве, транспорте, связи.