Парламент Венгрии приняла закон о миграции под названием «Стоп Сорос»

CA-NEWS (CA) - Парламент Венгрии в среду, 20 июня проголосовал за пакет законов, которые вводят наказания в виде больших штрафов и даже тюремного заключения за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам, сообщает Би-би-си.

Пакет из трех законов, названный «Стоп Сорос» по имени американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, правительство внесло в парламент в этом году, перед апрельскими выборами. Правящая партия Фидес во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном обвиняет Сороса в поддержке массовой миграции в Европу.

В этих законопроектах, в частности, предлагалось ввести для некоммерческих организаций, поддерживающих, по мнению властей, нелегальную иммиграцию, 25-процентный налог, огромные штрафы и даже тюремное заключение сроком до года за помощь нелегальным иммигрантам и закрытие НКО в случае, если МВД страны сочтет такую организацию угрозой для национальной безопасности.

Кроме того, Национальная ассамблея Венгрии приняла дополнение к конституции, запрещающее организованное расселение мигрантов в стране - это ответ на предложение Евросоюза распределять беженцев по квотам между всеми странами ЕС.

После апрельских выборов Фидес с союзниками из Христианско-демократической народной партии получили две трети мандатов в парламенте.

ОБСЕ вместе с Венецианской комиссией Совета Европы резко осудили венгерские нововведения. «Закон объявляет преступной совершенно легитимную деятельность и может привести к дальнейшим произвольным ограничениям и препятствиям в работе правозащитных неправительственных организаций и лишить мигрантов важных услуг, предоставляемых этими организациями», - цитирует проект совместного доклада ОБСЕ и Венецианской комиссии агентство Reuters.

При этом Венецианская комиссия, которая проводит экспертизу и консультирует страны Совета Европы по вопросам законодательства, планирует обнародовать этот 25-страничный доклад в пятницу и просила власти Венгрии подождать с голосованием по пакету, но Будапешт отказался это делать.

В середине мая Фонд открытого общества Джорджа Сороса объявил, что переводит офис с родины Сороса, из Венгрии, в Берлин. Фонд объявил, что причиной стало давление венгерских властей. О сворачивании своих программ в Венгрии фонд не объявлял.