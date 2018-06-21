В Улан-Баторе посол Монголии вручил верительные грамоты президенту Швейцарии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 21 июня чрезвычайный и полномочный посол Монголии Лундэгийн Пурэвсурэн 19 июня вручил верительные грамоты Президенту Швейцарии Алену Берсе, сообщает Montsame.

После торжественной церемонии состоялась беседа посла и президента Швейцарии. Ален Берсе поздравил посла Пурэвсурэна с вступлением в должность и с удовлетворением отметил плодотворное развитие отношений и сотрудничества между Швейцарией и Монголией во всех сферах. Он подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, экономической, финансовой и иных областях.

Пурэвсурэн, со своей стороны, выразил готовность приложить активные усилия дальнейшему расширению монголо-швейцарских отношений в торговой, экономической, культурной и образовательной сферах, и при этом обратить особое внимание на государственную политику, проводимую Швейцарией в области образования и технологий.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам продолжения сохранения частоты взаимных визитов на высшем уровне, организации консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сотрудничества на региональном и международном уровнях.

Дипломатические отношения между Монголией и Швейцарией установлены в 1964 году. В рамках сотрудничества по развитию швейцарская сторона до 2021 года будет осуществлять в Монголии проекты и программы по трём основным направлениям: сельское хозяйство и продовольственная безопасность; профессионально-техническое обучение; эффективное управление.

Начиная с 16 июня 2018 года вступила в силу соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов до 90 дней. Стороны достигли договоренности по вопросу выдачи многократной визы сроком от 3 до 5 лет для граждан Монголии с обычным паспортом.