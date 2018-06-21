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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Казахстана одобрил законопроект о переводе расчетов иностранных организаций в тенге

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената Казахстана 21 июня приняли законопроект, касающийся валютного регулирования.

По словам председателя Национального банка РК Данияра Акишева, задачей проекта является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории республики. Он отметил, что принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, так как либеральные принципы валютного регулирования сохранены.

«По действующему законодательству филиалы иностранных организаций, выступая нерезидентами, вправе осуществлять валютные операции внутри Казахстана. Предлагается перевести их расчеты с казахстанскими лицами на тенге. Данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций», - сказал глава Нацбанка.

Также законопроект предусматривает усиление противодействия выводу денег из страны путем введения перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. К таким признакам, по данным Д.Акишева, относятся финансовые займы, не предусматривающие поступление денег на счета в Казахстане, а также беспроцентные займы, коммерческие кредиты на срок свыше 720 дней.

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