Бизнесмены Туркменистана и Казахстана расширяют сотрудничество

CA-NEWS (TM) - В Туркменистан в начале второй декады июня прибыла делегация Республики Казахстан во главе с председателем Внешнеторговой палаты. В казахстанскую делегацию вошли руководители и представители более 29 крупных компаний. На встрече в Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана казахские визитёры обсудили вопросы сотрудничества и конкретные предложения по разным направлениям бизнеса. Об этом сообщает корреспондент SNG.Today в Ашхабаде.

Туркменскую сторону представили председатель, руководители отделов и предприятий частного бизнеса СППТ. Во встрече также приняли участие посол Казахстана в Туркменистане и представитель Торгово-промышленной палаты республики.

Гости были проинформированы о достижениях СППТ, реализуемых предпринимателями крупных государственных заказах и проектах, аспектах международного сотрудничества.

В числе последних достижений Союза отмечалось участие в реализации проектов по освоению природных богатств страны, развитию транспортной инфраструктуры. Подчёркивалась экспортная ориентированность многих предприятий частного бизнеса, в том числе сельскохозяйственной направленности. Особое внимание было уделено предпринимаемым на государственном уровне мерам стимулирования местных товаропроизводителей и зарубежных инвесторов.

Председатель Союза отметил всевозрастающую роль предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, подчеркнув, что успех взаимодействия государства с частным бизнесом обусловлен, объединяющей их деятельность целью — превратить Туркменистан в процветающее государство с высокоразвитой инновационной экономикой, обеспечить благополучие туркменистанцев.

В свою очередь, представители казахстанских деловых кругов рассказали об экспортном потенциале своих компаний. В том числе в производстве теплоизоляционных материалов, различных видов электро- и телекоммуникационного оборудования, изделий из пластмассы, аккумуляторных батарей, минеральных удобрений, мебели и лакокрасочной продукции. Прозвучали предложения по сотрудничеству в автомобильной промышленности и продовольственной сфере, в частности, в переработке и реализации продуктов сельского хозяйства — пшеничной муки, макаронных и кондитерских изделий, а также в фармацевтическом направлении и производстве предметов медицинского назначения. Проведя презентацию своих предприятий, гости высказали заинтересованность в налаживании взаимовыгодных контактов с туркменскими предпринимателями.

По завершении встречи стороны были единодушны во мнении, что нынешняя встреча будет способствовать активизации партнёрства.