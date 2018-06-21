В Ташкенте обсудят перспективы присоединения к ВТО для Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начал работу тренинг, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирным Банком, посвящённый реформам сельскохозяйственной и торговой политики сектора.

Членство во Всемирной торговой организации может открыть новые перспективы для Узбекистана и страна намерена двигаться к этой цели, отметили в представительстве ФАО в КР.

На двухдневном семинаре, который открывается 21 июня, представители правительственных организаций, сельхозпроизводители и другие будут изучать последствия присоединения к ВТО для Узбекистана с особым фокусом на возможные реформы в области торговой политики и внутренней поддержки сельского хозяйства.

Семинар охватит вопросы разработки необходимых мер для максимального получения выгод от более открытой торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами, и сокращения до минимума негативного воздействия на производителей.

Впервые Узбекистан подал заявку на членство в ВТО в 1994 году и в настоящее время возобновляет работу по вступлению в эту организацию.

«Это решение, которое означает активное участие и напряженную работу для страны», - сказала экономист ФАО Ирина Кобута, - но в конечном итоге национальный сектор сельского хозяйства и внутренние потребители получат выгоды от более развитых систем производства, переработки и маркетинга.

Вступление требует профессиональной подготовки во всех областях, в том числе в вопросах, касающихся сельского хозяйства, - добавила она.

Для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет членство в ВТО, также необходимо обновить нормативную базу, где это необходимо, и принять необходимые меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора», - сказала Кобута.

Из 12 стран, ранее входивших в состав Советского Союза, к ВТО присоединились уже восемь: Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Украина. Среди участников семинара - докладчики стран-членов, которые поделятся опытом своих стран по вопросам сельского хозяйства в процессе вступления и адаптации своей сельскохозяйственной и торговой политики к членству в ВТО.

Три ключевые цели семинара включают: изучение торговых правил ВТО, касающихся сельского хозяйства; обсуждение лучшего опыта и извлеченных уроков в постсоветских странах, которые уже вступили в ВТО; а также выявление и обсуждение проблем, с которым может столкнуться сельское хозяйство.

Среди участников семинара представители Министерства сельского хозяйства, ведомств по безопасности продовольствия, санитарным и фитосанитарным вопросам, экономисты, представители академических кругов и ассоциаций агропроизводителей.