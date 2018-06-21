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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Афганистан подписали меморандум о создании делового совета

CA-NEWS (UZ) - В приграничном с Афганистаном городе Термезе 20 июня состоялся первый раунд диалога между представителями государственных и частных секторов Узбекистана и Афганистана с участием представителей министерств и ведомств, а также деловых кругов двух стран.

В рамках диалога состоялись панельные сессии по вопросам торговли и инвестиций, а также транзита и транспорта. По итогам мероприятия был подписан Меморандум о создании афганско-узбекского делового совета с участием Торгово-промышленных палат двух стран, сообщили местные СМИ.

В ходе встреч между министерствами и ведомствами, а также деловыми кругами двух стран в формате «В2G» были обсуждены перспективы дальнейшего развития узбекско-афганского торгово-экономического сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями Узбекистана и Афганистана.

Афганская сторона выразила заинтересованность в развитии приграничного сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в области торговли, а также упрощении визовых процедур для афганских бизнесменов. Узбекской стороной отмечены принимаемые меры для укрепления дружеских связей с соседними странами, а также установления безвизового режима и упрощения визового режима с рядом стран.

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