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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан, Армения и Кыргызстан названы самыми бедными странами в СНГ, - рейтинг

CA-NEWS (KG) - Доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности в 2016 году составила 30,3% говорится в сборнике «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ», составленный статистическим комитетом СНГ.

Таджикистан согласно рейтингу за 2016 год занимает первую позицию по бедности среди всех стран СНГ, за ней идет Армения с 29,4% и на третьем месте Кыргызстан — 25,4%.

В 2015 году доля население Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности составляла 31% и к 2016 году сократилось на 1,3%.

У Кыргызстана в 2015 году же доля населения, живущего за национальной чертой бедности составляла 32,1% и к 2016 году смогла снизится на 6,7%.

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