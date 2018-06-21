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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане отменили фиксированные цены на социально значимые лекарства

CA-NEWS (UZ) - Указом президента Узбекистана от 20 июня отменено требование о реализации социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по фиксированным ценам.

По данным Норма.уз, утратило силу требование, что социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны продаваться по фиксированным ценам. Перечень фармацевтической продукции, продаваемой по фиксированным ценам, включал 299 лекарственных препаратов, а также 44 изделия медицинского назначения. Ставки на них устанавливала специальная Республиканская комиссия во главе с заместителем премьер-министра.

Но изменения не означают полной либерализации рынка. Теперь числившиеся в Перечне лекарства и медизделия, ввозимые по импорту, а также закупаемые у отечественных производителей, реализуются по регулируемым ценам. То есть с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках, для оптовой реализации – в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены.

Однако реализация социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения социальными аптеками будет осуществляться с применением более низких предельных торговых надбавок в размере 10% от покупной стоимости или оптовой цены.

Минздрав на основе изучения передовой международной практики в месячный срок пересмотрит стандарты диагностики, лечения и клинические протоколы основных заболеваний и будет ежеквартально пересматривать Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
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