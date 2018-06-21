У фермеров Узбекистана отбирают пшеницу, выращенную сверх плана

CA-NEWS (UZ) - Фермеры из Узбекистанского района Ферганской области Узбекистана сообщили о том, что местные власти насильственным путем отбирают у них излишнюю пшеницу, оставшуюся на полях после выполнения государственного плана по сдаче зерна.

Как говорит один из фермеров, впервые за пятнадцать лет местные власти необоснованно повысили центнер, установленный на каждый гектар земли, передает centralasian.org

– Наш президент объявил этот год «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Но, к сожалению, у нас происходит обратное. Я уже пятнадцать лет занимаюсь фермерством, за это время центнер ни разу не повышали. Например, я каждый год сдавал по 26 центнеров пшеницы с гектара. Оставшуюся пшеницу раздавал своим работникам, часть оставлял себе. Но в этом году власти потребовали от нас сдать по 30 центнеров пшеницы с гектара и насильно собрали всю пшеницу с моего поля. Мне и моим двадцати работникам ничего не оставили, – жалуется фермер.

​По его словам, Управление сельского и водного хозяйства и комбинат по приему зерна составляют договор по своему усмотрению. "Сначала они сами все пишут, ставят печать, а потом уже отдают фермеру. Фермер просто вынужден поставить печать", – говорит собеседник.

Другой фермер из Ферганской области рассказывает, что во время принудительного сбора урожая пшеницы на полях фермеров присутствуют сотрудники правоохранительных органов.

– Только что отправил четвертый КамАз с собранным урожаем. Над нами стоят сотрудники Управления сельского хозяйства, требуя, чтобы мы сдали по 30 центнеров с гектара. Хотя у меня на руках есть договор, согласно которому я должен сдать государству 24,5 центнера пшеницы с гектара. Но, кажется, я не смогу противостоять отряду специальных сборщиков урожая. Потому что за этим процессом наблюдают сотрудники милиции. Но все же я постараюсь отвоевать у них хоть какую-то часть урожая для своих работников, – говорит ферганский фермер.

Заместитель главы Узбекистанского района Ферганской области по вопросам сельского хозяйства Назиржон Мамадалиев не стал отрицать, что у некоторых местных фермеров действительно забрали урожай, оставшийся на полях после выполнения плана по сдаче пшеницы.

– Вчера ко мне с такой жалобой обратился один из местных фермеров. Там просто произошло недопонимание. В результате излишняя пшеница, оставшаяся после сдачи плана, осталась у самого фермера. Однако неправильно говорить о том, что такое происходит со всеми фермерами, – сказал чиновник.