Туркменистан готовится к проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018»

CA-NEWS (TM) - В рамках начавшейся рабочей поездки в Лебапский велаят президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на совещании были рассмотрены меры по подготовке к Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании были определены маршруты и протяжённость основных и вспомогательных участков пути, места стоянок пути, который пройдёт по территории всех велаятов (области) страны, в том числе через Каракумскую пустыню. Общая протяженность всех путей составила 1 тысячу 566 километров, из них 1 тысяча 158 километров – собственно сам маршрут гонок, 408 километров – несоревновательная дорога.

В период проведения международного авторалли по маршруту от древнего Амуля до Хазара возле четырёх стоянок будет организовано дежурство медицинских бригад в составе врачей, реанимобилей, обеспеченных оборудованием и лекарственными препаратами. По маршруту соревнования, в пунктах технического сервиса, будут дежурить машины «Скорой помощи».

Будет отобрано более 200 добровольных помощников, которые пройдут подготовку в волонтёрских центрах при вузах страны, Министерстве образования, Министерстве спорта и молодёжной политики и Министерства внутренних дел Туркменистана.

«Эти состязания станут поистине историческим событием для туркменского автоспорта и послужат приумножению мирового авторитета Туркменистана», - сказал глава государства.

Напомнив, Туркменистан уже выступал инициатором проведения подобного спортивного мероприятия. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести ралли-рейд «Шёлковый путь–2009».

Общая протяжённость его маршрута, который проходил через территорию трёх стран – России, Казахстана и Туркменистана, составляла 4,5 тысячи километров.