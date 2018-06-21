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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Афганистан обсудили совместное сотрудничество

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдулло Абдулло, находящемся в таджикской столице с официальным визитом для участия в международной конференции высокого уровня международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе встречи Эмомали Рахмон и Абдулло Абдулло обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

«Таджикистан является сторонником развития конструктивных и долгосрочных отношений с Афганистаном и прилагает для этого все необходимые усилия», – отметил в начале встречи Эмомали Рахмон.

Президент признал активное участие Абдулло Абдулло и афганской делегации на международной конференции высокого уровня в Душанбе свидетельством всесторонней поддержки Афганистана всемирных инициатив Таджикистана.

Собеседники выступили за развитие сотрудничества в экономической, коммерческой, энергетической, научной, образовательной сферах, а также в сфере безопасности.

«Таджикистан готов подготовить для Афганистана специалистов в сфере энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, орошения, строительства и архитектуры, технологий и других сферах», – подчеркнул Рахмон.

Также в ходе встречи была отмечена необходимость усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

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