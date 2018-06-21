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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший первый зампрокурора Ташкента Мираглам Мирзаев и члены его семьи задержаны
Предыстория: В Узбекистане арестован бывший генпрокурор Рашид Кадыров (видео)Продолжение: В Узбекистане следователи проводят обыск дома экс-заместителя прокурора Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев и члены его семьи задержаны в ходе расследования уголовного дела Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Информацию об этом предоставили «Газете.uz» в Генеральной прокуратурой Узбекистана.

«В ходе расследования по эпизодам семьи Мирзаевых задержаны М. Мирзаев, М. Мирзаева, А. Мирзаев и З. Иногамов (племянник М. Мирзаевой)», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В рамках уголовного дела проведены обыски в жилых и нежилых объектах семьи Мирзаевых и Иногамовых, изъяты различные предметы, документы, автотранспортные средства и другое.

«В силу того, что следствие продолжается, сейчас не представляется возможным разглашать иные факты по данному уголовному делу», - резюмировал надзорный орган.

22 марта Генеральная прокуратура сообщала о проведении следственных действий с участием Мираглама Мирзаева, а также его супруги и сына по фактам получения взяток в особо крупных размерах и совершения других должностных преступлений в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова.

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