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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Еврокомиссия обсуждает с Туркменистаном вопрос прокладки газопровода по дну Каспия

CA-NEWS (TM) - Еврокомиссия активно контактирует с правительством Туркменистана по вопросу прокладки газопровода по дну Каспия из Туркменбашы в Сангачалский терминал. Евросоюз оказывает полную поддержу этому проекту. Теперь слово за Ашхабадом, рассказал Haqqin.az советник по энергетическим вопросам представительства ЕС в Азербайджане Эрик Сомелар.

Специалист ЕС подчеркнул, что азербайджанский проект «Южный газовый коридор» с самого начала был рассчитан не только на месторождение «Шахдениз», а предполагал адаптацию к транспортировке газа в целом из региона Каспийского бассейна и с Ближнего Востока.

По мнению Сомелара, важным моментом в реализации экспорта среднеазиатского газа стали исследования, подтверждающие экологическую безопасность для Каспия газопровода по дну этого моря. «Если раньше Россия утверждала, что транскаспийский трубопровод опасен для экологии регион и моря, то теперь у нас есть научно-обоснованный контраргумент о его прокладке по дну моря. К тому же, российский Газпром уже проложил по дну Балтики газопроводы мощностью до 50 млрд кубометров. Главное сейчас выяснить, будет ли туркменское руководство продавать излишки газа, переправляя их на Запад по Транскаспию и Южному газовому коридору», - отметил сотрудник ЕС.

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