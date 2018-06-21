Депутат Таджикистана предлагает пересмотреть методы борьбы с терроризмом

CA-NEWS (TJ) - Равшан Раджабов, заместитель председателя комитета нижней палаты парламента Таджикистана по социальным вопросам, семьи и охране здоровья, в одном из материалов парламентской газеты «Садои мардум» написал, что некоторые из обвиняемых в причастности к деятельности террористических групп «имеют тяжелые условия жизни и поэтому использование социальных мер поддержки для населения является необходимой мерой».

Комментируя свое высказывание, Раджабов в интервью Радио Озоди 20 июня сказал: «Есть закон, но мы также должны принимать меры по улучшению экономического и социального состояния. Какие группы людей вступают в ряды террористических группировок? Те, кто действительно проживают в трудных жизненных условиях, без денег. Сбившиеся с пути».

По его словам, большинство из тех, кто вступил в ряды террористических группировок за рубежом, имеют неполное среднее образование. Только 8% ставших террористами таджикских граждан имеют высшее образование, 78% – среднее и неполное среднее образование.

По информации таджикских властей, в ряды «Исламского государства» в Сирии и Ираке вступили более 1100 граждан Таджикистана. Более 80 процентов из числа этих граждан были завербованы во время трудовой миграции, за пределами Таджикистана.

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь министерства внутренних дел Таджикистана, говорит, что для предупреждения и профилактики терроризма органы внутренних дел используют все возможные пути решения этой проблемы, как, например, взаимодействие с гражданским обществом. По его словам, применяемая в отношении добровольно вернувшихся из террористических группировок лиц амнистия является одним из примеров того, что в борьбе с терроризмом применение наказания не главный метод.

По последним данным, количество амнистированных за участие в рядах террористических и экстремистских группировок уже превысило 100 человек.