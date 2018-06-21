В Азербайджане на хлопковых полях отравились 80 человек. Причиной называют пестициды

CA-NEWS (CA) - В Имишлинском районе Азербайджана произошло массовое отравление рабочих на хлопковом поле. По данным местного издания Report, число отравившихся достигло 80 человек.

Часть отравившихся размещена в отделении интенсивной терапии районной больницы, а другая часть - в инфекционном отделении, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Азербайджана.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники министерства направляются на место происшествия: «После соответствующих расследований общественность будет проинформирована о случившемся».

Причиной массового отравления работников может быть качество импортируемых в страну пестицидов, считает министр сельского хозяйства Инам Керимов.

«Использование химпрепаратов против насекомых в процессе выращивания хлопчатника неизбежно, и даже необходимо. Однако здесь ответственность ложиться и на частные (хлопковые) компании, которые, как и фермеры, в процессе выращивания хлопчатника и ухода за ним должны строго соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, изучается вопрос качества этих препаратов», - цитирует его слова агентство APA.

Министр сообщил, что по факту нынешнего массового отправления, а также по более ранним фактам отправления химикатами работников хлопковых полей в Саатлинском и Тертерском районах Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследуются истинные обстоятельства происшествия.

«Мы должны дождаться результатов расследования. Есть предположение, что эти случаи могут быть связаны с качеством импортируемых в страну химически препаратов или же с несоблюдением правил техники безопасности частными компаниями. Состояние отравленных в Имишли граждан нормальное, в течение дня они будут отпущены по домам», - сказал Керимов.

Это уже третье и самое массовое подобное отравление только в этом месяце. На прошлой неделе в Тертерском районе были госпитализированы с отравлением 14 человек, а 11 июня в Саатлинком районе - еще 24 человека.