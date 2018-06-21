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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Смотрящий» по Ташкенту приговорен к двум годам тюрьмы

CA-NEWS (UZ) - В Алмазарском районном суде по уголовным делам города Ташкента завершился судебный процесс в отношении криминального авторитета Аббаса Хаджаева, считавшего «смотрящим» по Ташкенту, сообщили местные СМИ со ссылкой на Верховный суд Узбекистана.

«Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал подсудимого Хаджаева виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 165 («Вымогательство») Уголовного кодекса Узбекистана», – сообщил СМИ официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

При этом суд оправдал Ходжаева по пунктам «а», «в» части 2 статьи 165, части 5 статьи 273 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт») УК РУз.

Алмазарский районный суд по уголовным делам города Ташкента приговорил Аббаса Хаджаева к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима.

33-летний Аббаса Хаджаев был задержан в сентябре прошлого года. Как приводилось в сообщении Главного управления внутренних дел города Ташкента, он обвинялся в попытке сбыта 0,34 грамма героина.

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