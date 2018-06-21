Заявление о том, что Назарбаев может не принять участие в президентских выборах в 2020 году, согласовано в Акорде, - эксперты

CA-NEWS (KZ) - Заявление о том, что Нурсултан Назарбаев, скорее всего, не примет участие в президентских выборах согласована с Администрацией главы Казахстана, считает казахстанский политолог Досым Сатпаев. Как написал он на своей странице в Facebook, спикер сената Касым-Жомарт Токаев лишь озвучил то, что согласовано в Акорде.

«Никто среди чиновников кроме президента обычно эту тему публично не поднимал. Информационный шар запущен. Также в Акорде будут наблюдать за реакцией. В том числе внутри элиты. Кто как будет реагировать в поисках той самой «лошадки», на которую уже пора делать ставку, и кого еще нужно дочистить. Хотя до 2020 года еще есть время, и все могут переиграть», - говорится в публикации.

Он добавил, что в прошлом году по поводу выборов 2020 года президент заявил, что у него еще есть время на раздумья по поводу своего участия. «Вот уже и размышляют вслух. Но с 2010 года власть активно готовила инфраструктуру для транзита власти. У президента уже есть статус «лидера нации», «пожизненного сенатора» и «пожизненного председателя Совета безопасности РК». В элите провели мощную чистку. На партийном и медийном поле убрали всех оппозиционных игроков. Создали множество «зонтичных» структур в политике и экономике, каждая из которых контролирует свой сегмент. Усилили полномочия силовых структур, в том числе и в сфере контроля за соцсетями. Перекроили выборное законодательство, убрав с предвыборной гонки всех самовыдвиженцев. Сами президентские выборы даже без участия президента, но при его контроле будут лишь легитимизацией уже одобренной им кандидатуры», - отметил Д.Сатпаев.

По мнению другого эксперта Андрея Чеботарева, в ближайшем окружении Н.Назарбаева есть люди, которые хотят, чтобы он занимал президентский пост пожизненно.

«Ведь это очень удобно, когда 01 лично решает очень многие вопросы, вплоть до проблем местного уровня. А данные лица под его «крылом» могут жить и работать в свое удовольствие, решать свои личные и материальные вопросы, опасаясь разве что только козней, интриг, нашептываний таких же людей, как и они сами», - поделился он.

Но, по его словам, есть и другая группа высокопоставленных персон, заинтересованных в том, чтобы Назарбаев оставил пост президента и передал его кому-то из них или хотя бы другой приемлемой фигуре при своей жизни.

«В таком случае они рассчитывают на предсказуемый и спокойный транзит власти с сохранением правил игры и своего статус-кво в обозримом будущем. У тех и других своя правда. Просто одни хотят продлить удовольствие, не озадачивая себя сильно тем, что может быть впоследствии, а другие - сохранить его, независимо от персоны следующего президента. Нейтральную позицию между этими двумя группами в текущей ситуации трудно себе представить», - рассказл эксперт.

«В закрытых политических системах с республиканской формой правления, к которым относится казахстанская, известная формула «Короля играет свита» действует зачастую активнее, чем в монархиях. Особенно с учетом возрастного фактора правителей. Сейчас трудно сказать, что именно хочет для себя сам глава государства. Но воздействие со стороны обеих групп явно идет. Претендующее на сенсацию вчерашнее заявление Касым-Жомарта Токаева озвучено в пользу вторых. Теперь следует ждать ответа первых».

«Скорее всего, ими будет использован уже проверенный метод, когда отдельные «сознательные и неравнодушные» граждане и/или коллективы начнут выступать с заявлениями, обращениями, интервью в СМИ и т.п. насчет если не введения пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева, то хотя бы его сохранения на очередной срок. Кто из этих групп в конечном итоге сможет убедить главу государства поступить так, как это устроило бы их, вопрос открытый. Решать по любому будет он сам. Однако ему важно знать мнение тех и других», - отметил А.Чеботарев.