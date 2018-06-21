Жизнь в Центральной Азии: Как живут люди в труднодоступных местах Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Северной Монголии более дюжины палаток расположены вдоль ручья, который проносится через широкую, травянистую долину. Люди в традиционной одежде ухаживают здесь за животными, а женщины готовят вокруг открытого огня словно в одном из сюжетов западных фильмов, сообщает американская газета The USA Today (перевод CA-News).

Но вместо коренных американцев в пернатых головных уборах жители этого отдаленного лагеря являются монгольским племенем кочевых оленеводов, которые считаются почти вымершим народом.

«Туда куда идет северный олень, туда идем и мы. В год примерно 6-8 раз мы перемещаемся с одного места на другое», - говорит Зая Олдов, единственный англоязычный житель племени и импровизированный гид для группы представителей туристической линии Silversea.

На протяжении нескольких часов Олдов показывала гостям жизнь их небольшого сообщества, состоявшего из 80 человек, занятием которых было наблюдать за стадом, численностью в 500 оленей. Она привела группу в палатку вождя племени и его жены, которые встретили их оленьим сыром и теплой кружкой «цути-чая», это традиционный соленый чай, разбавленный оленьим молоком.

Далее Олдов познакомила гостей с местным шаманом, который рассказал про ее духовную роль и о людях, изготавливающих орудия из оленьих рогов. Небольшое сообщество оленеводов также продемонстрировало свои навыки верховой езды на оленях и пение традиционных песен.

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Местность в которой они проживают мало кто видел, так как до нее тяжело добраться. Здесь не проложены дороги и чтобы добраться сюда пешком предстоит пройти через леса и волнистые луга. Но команда Silversea добралась сюда на российском военном вертолете, который сейчас тестирует пробный режим. Этот вертолет имеет 20 посадочных мест и это первый в своем роде тур по самым труднодоступным местам Монголии.

За семидневную поездку в такие места Монголии на вертолете придется заплатить $30 тыс. В дополнение к этому включается поездка в горную провинцию Баян-Улгий, населенную в основном этническими казахами. Это место известно тем, что люди охотятся здесь с орлами. Туристы встретятся с одной из семей-охотников, где смогут узнать больше о навыках охоты с орлом. Это место тоже не столь посещаемо так как вокруг находятся только заброшенные села.

Для удобства туристов были созданы лагеря для проживания около семей охотников, они оснащены кроватями, деревянными стульями и ванной. Помимо этого имеется отдельная палатка для шеф-повара, который будет готовить для гостей различные блюда.

Напомним, В Монголии оленеводство является древней традицией и сейчас она находится под угрозой исчезновения из-за запрета на охоту, налагаемой государством.