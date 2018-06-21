В Душанбе обсудили вопросы развития Таджикистана с Евросоюзом

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон на полях международной конференции высокого уровня международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» встретился с комиссаром Европейского союза по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимица, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Европейским союзом.

«Мы придаем особое значение сотрудничеству с Европейским союзом и считаем Евросоюз одним из своих важных партнеров на международной арене», – заявил в начале встречи Эмомали Рахмон.

Собеседники выразили удовлетворение принятием Стратегии ЕС по Центральной Азии на 2014-2020 годы и Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года.

Было отмечено, что в рамках указанной стратегии реализуются национальные и транснациональные проекты в сферах экономики и торговли, энергетики, границы, образования, культуры и других сферах.

Также на встрече были обсуждены вопросы активного участия Евросоюза в разработке и реализации проектов регионального значения, поддержке госбюджета Таджикистана в сфере здравоохранения, инвестирования экономических проектов в рамках Программы инвестиционных возможностей ЕС в Центральной Азии.

Они также затронули вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане и выразили озабоченность распространением терроризма и экстремизма в регионе.

Было отмечено, что Таджикистан нуждается в помощи партнеров по развитию, в том числе Евросоюза в вопросе укрепления безопасности границ.