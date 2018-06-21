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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Visa и MasterCard начали тестировать банковские карты со сканером отпечатков пальцев, - The Wall Street Journal

CA-NEWS (CA) - Платежные системы Visa и MasterCard изучают возможность встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. Компании уже начали тестировать соответствующую технологию, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, карточка будет работать, когда ее владелец приложит свой палец на сенсор, который будет встроен в нее. Информация об отпечатке будет находится на чипе, который обычно находится над номером карты. Во время оплаты покупки через банковский терминал, чип будет отслеживать совпадает ли отпечаток пальца того, кто совершает покупку, с тем, который находится в памяти чипа.

По мнению компаний, она значительно повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах, когда для оплаты товаров используются краденые карты. Когда именно новая технология будет массово применяться, издание не сообщает.

Как отмечает газета, владельцу карты со встроенным сканером не придется вводить пин-код, для проведения платежа нужно будет только приложить палец к сенсору.

Издание сообщает со ссылкой на источники в банковской сфере, что перспективы широкого распространения пока находятся под вопросом, поскольку американские банки в последние несколько лет уже потратили около $1 млрд на выпуск новых карт с чипами.

Вице-президент Mastercard по разработке решений для идентификации Боб Реани рассказал, что несколько банков США проявили интерес к выпуску карт со сканером. Их интересует возможность выпуска таких карт для корпоративного пользования, а также для богатых потребителей, часто выезжающих за границу.

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