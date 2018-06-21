Бизнес-омбудсмены Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов и Уполномоченный при президенте Узбекистана Дилмурод Касимов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках Форума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

По данным пресс-службы «Атамекен», в раках документы стороны будут сотрудничать в вопросах защиты прав предпринимателей и обмена информацией.

Стороны настроены на работу по улучшению делового климата, на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства, работа будет построена на принципах конструктивности, прозрачности и эффективности их деятельности.

«Мы надеемся, на дальнейшее эффективное и плодотворное сотрудничество в работе по защите прав предпринимателей. Для нас одной из основных задач является, чтобы наши предприниматели не оставались со своими проблемами один на один в другой стране», – подчеркнул Болат Палымбетов.

Дилмурод Касимов отметил уже имеющийся хороший трамплин в работе сторон.

«Мы с нашими казахстанскими коллегами задолго до сегодняшней встречи уже осуществляем сотрудничество в области защиты прав бизнес структур. А сегодня хотим укрепить наше сотрудничество соответствующим соглашением. Международная практика показала, что институт бизнес-омбудсмена является своеобразным мостом между государством и предпринимателями», - считает Касимов.