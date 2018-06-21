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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Австралии 70-летнего миллионера приговорили к 39 годам тюрьмы за убийство бизнес-партнера

CA-NEWS (CA) - 70-летний австралийский миллионер, занимающийся девелоперским бизнесом, Рон Медич приговорен к 39 годам заключения. Такой приговор вынес 21 июня Верховный суд штата Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC.

На слушании по вынесению приговора судья сообщил, что период заключения без возможности условно-досрочного освобождения Медича составит 27 лет. По информации телеканала, миллионер может не дожить до возможности подать прошение.

Медич был признан виновным в заказе убийства своего бывшего бизнес-партнера — 45-летнего Майкла Макгерка. Он был убит в Сиднее в сентябре 2009 года выстрелом в голову с близкого расстояния на глазах у своего девятилетнего сына.

Защита миллионера уже заявила о намерении обжаловать приговор. Сам Медич своей вины не признает.

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