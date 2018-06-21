В Гиссаре задержан хирург за помощь избежать службы в армии

CA-NEWS (TJ) - В Гиссарском районе Таджикистана задержан врач-хирург, который хотел мошенническим способом помочь призывнику избежать службы в армии, сообщает пресс-служба агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Врач-хирург центра здоровья города Гиссара Э. А. задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства за выдачу военного билета о непригодности к военной службе. Сначала он получил $143 в качестве вознаграждения «за свои труды», а затем потребовал принести ему еще $570. В момент получения конверта он был задержан.

В отношении врача возбуждено уголовное дело, ведется следствие.