Cборная Колумбии заказала для полётов по России самолет Uzbekistan Airways

CA-NEWS (UZ) - Федерация футбола Колумбии заказала самолет «Узбекистон хаво йуллари» (А-320) для перелетов по городам России на время ЧМ-2018. Об этом сообщил главный редактор бортового журнала Uzbekistan Airways Бахтиёр Насимов на своей странице в Facebook.

Сообщается, колумбийская сборная, семьи футболистов, администрация команды, а также болельщики совершают перелеты на самолете НАК "Ущзбекистон Хаво йуллари" по направлениям Саранск – Казань – Самара.

Редактор издания добавил, что сборная прибыла в Казань из Барселоны также на лайнере узбекского авиаперевозчика – на Боинге 767.