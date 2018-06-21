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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Cборная Колумбии заказала для полётов по России самолет Uzbekistan Airways

CA-NEWS (UZ) - Федерация футбола Колумбии заказала самолет «Узбекистон хаво йуллари» (А-320) для перелетов по городам России на время ЧМ-2018. Об этом сообщил главный редактор бортового журнала Uzbekistan Airways Бахтиёр Насимов на своей странице в Facebook.

Сообщается, колумбийская сборная, семьи футболистов, администрация команды, а также болельщики совершают перелеты на самолете НАК "Ущзбекистон Хаво йуллари" по направлениям Саранск – Казань – Самара.

Редактор издания добавил, что сборная прибыла в Казань из Барселоны также на лайнере узбекского авиаперевозчика – на Боинге 767.

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