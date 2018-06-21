На одной из улиц Ташкента появился необычный тротуар

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистане На тротуаре на Нукусской улице, от Мирабадского рынка (бывш. Госпитальный) в сторону посольства России, установили необычные арки. Об этом стало известно по фотографиям в социальных сетях.

Практика установки таких арок широко применяется за рубежом, в частности, в США, сообщает издание "Народное слово".

Напомним, ранее стало известно, что на аллее за ГАБТом им. Алишера Навои появились белые футуристичные скамейки. Они выполнены в виде больших белых колес, внутри которых установлены сидения. Края конструкции — красного, зеленого, желтого и синего цветов.

Как отмечают многие пользователи социальных сетей, с каждым днем улицы Ташкента становится все краше.