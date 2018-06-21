Бурятия и Монголия обсуждают поставки мяса

CA-NEWS (MNG) - 13-15 июня в Улан-Баторе прошла международная встреча многостороннего партнёрства по глобальной программе устойчивого развития животноводства. Бурятию представляла делегация во главе с председателем комитета развития сельских территорий и инвестиций Далаем Галсановым, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.

Представители Бурятии приняли участие в панельной дискуссии, которую провело министерство продовольствия сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии на тему «Особенности пастбищного животноводства». В дискуссии приняли участие министры сельского хозяйства Монголии, Кыргызстана, Лаоса, Индии, и т.д. Всего на мероприятии присутствовали более 140 участников из 34 стран мира.

Была проведена встреча с государственным секретарем министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Даажин Энхбатом, где обсуждались вопросы поставок мяса из Монголии. На сегодняшний день в Монголии разрешение на поставку мяса имеют 29 предприятий Бурятии. Также обсуждались вопросы отправки племенных животных, говорится в сообщении.