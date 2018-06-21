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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер крупной преступной группировки Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию

CA-NEWS (CA) - Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в организации крупнейшего преступного сообщества (ОПС) киллеров в России, экстрадирован из Вены в Москву, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Разбирательство по поводу экстрадиции началось в 2015 году, когда Аслан Гагиев был задержан в Австрии. Окончательное решение о его выдаче было принято Верховным судом Вены осенью прошлого года. В суде пояснили, что «получили дипломатическое заверение и гарантии, что Россия не допустит пыток и нарушений прав человека» в ходе судебного процесса.

По данным газеты «Коммерсантъ» Аслан Гагиев заочно обвиняется в организации преступного сообщества, а также целой серии заказных убийств (ст. 210 и ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, группировка Джако совершила убийства более 60 человек. Вначале участники сообщества, как полагает следствие, расправились с десятками чиновников, силовиков и предпринимателей в Северной Осетии, где ОПС изначально базировалось, а затем перебрались в Москву.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на источники писал, что Гагиев - неплохой психолог и смог создать некую параллельную реальность, в которой существовали члены группы. По данным газеты, многие из них верили, что являются секретными сотрудниками ФСБ РФ и выполняют секретные задания.

Более 10 членов преступной организации уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев - к пожизненному лишению свободы. Некоторые члены группировки находятся под стражей, еще 12 - в международном и федеральном розыске. Самому Гагиеву удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года.

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