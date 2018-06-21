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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия рассматривает первые публичные предложения для одного из крупнейших в мире каменноугольных месторождений Таван-Толгой

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 21 июня правительство Монголии представило парламенту планы по перечислению участка принадлежащего государству каменноугольного месторождения Таван-Толгой, сообщает Reuters.

Такая инициатива была предложена в следствии того, что страна начинает долгосрочное развитие одного из крупнейших в мире месторождений коксуюшего угля и в связи с увеличением международных цен на уголь после долгих лет упадка.

Министр горнодобывающей промышленности Сумиябазар Долгосурэн представил парламенту законопроект о продаже 30% проекта на внутренних и международных рынках.

Правительство отмечает, что это ускорит планы по строительству угольной электростанции стоимостью $1 млрд, а также железной дороги протяженностью 247 километров, которая будет доставлять уголь на границу с Китаем.

Таван-Толгой — каменноугольное месторождение на юге Монголии, в пустыне Гоби. Одно из крупнейших по размеру запасов в мире (6,5 млрд тонн угля, около 40% из которых — высококалорийный коксующийся уголь).

Однако его деятельность ограничивается плохой инфраструктурой и слабыми ценами на уголь, а также из-за споров об иностранных инвестициях, которые играют роль в экономическом развитии страны, отмечает агентство.

Монголия разрешила международным инвесторам участвовать в разработке западного блока шахты в 2011 году, но отложила план на фоне жалоб из Японии и Южной Кореи насчет того, что этот процесс был несправедливым.

В конце 2014 года был создан консорциум, состоящий из ООО «Энергетические ресурсы Монголии», китайской компании Shenhua Energy и японской корпорации Sumitomo, которые были выбраны для инвестирования $4 млрд в проект. Однако переговоры с правительством потерпели неудачу в 2016 году после падения цен на уголь.

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