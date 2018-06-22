Таджикистан и Афганистан обсудили проект CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21 июня состоялась встреча председателя нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова с главой исполнительной власти Афганистана Абдулло Абдулло, где был обсужден проект CASA-1000.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь парламента Мухаммадато Султонов, на встрече были обсуждены были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также реализация проекта CASA-1000 по строительству ЛЭП 500 кВ.

Говоря об экспортном потенциале Таджикистана, Шукурджон Зухуров отметил, что из Таджикистана на афганский рынок поставляются цемент и электроэнергия.

К примеру, в 2017 году Таджикистан поставил в Афганистан порядка 1,4 млрд. кВт/ч электроэнергии, в этом году этот показатель планируется увеличить до 1,5 млрд.

На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности, укрепления границ и межпарламентских связей.