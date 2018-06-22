Решения, принятые на водной конференции, будут распространены на все страны ООН, - премьер-министр Таджикистана

- Таджикистан, политика
- 10:02, 22 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Инициативы, предложенные на водной конференции в Таджикистане должны укрепить сотрудничество между странами в решении экологических проблем, считает глава правительства Таджикистана Кохир Расулхода.
Премьер-министр Таджикистана подвел итоги международной конференции «Вода для устойчивого развития» в Душанбе, сообщает «Sputnik-Таджикистан».
Основным задачами двухдневного мероприятия он назвал развитие водной дипломатии между странами и объединение усилий властей государств, научного сообщества и независимых организаций для реализации экологических инициатив.
Итогом встречи экспертов стало описание «Душанбинской декларации», отражающей ключевые моменты дискуссии.
«Этот документ призывает к скоординированным действиям сторон-участников и будет представлен генеральному секретарю ООН для распространения среди членов организации», — подчеркнул Кохир Расулзода.
По его словам, для продвижения инициатив необходимо учитывать специфику каждой отдельной страны. Касается это как доступа населения к питьевой воде, так и нужд промышленности и энергетики.
«Каждый бассейн реки, каждое озеро имеют свою уникальную характеристику, которую нам следует учитывать», — подчеркнул Расулзода.
Всего в работе конференции приняли участие представители 118 стран.
А главными темами для экспертного обсуждения стали интегрированное управление водными ресурсами, обеспечение водой уязвимые группы населения, включая беженцев и мигрантов, изменение климата и снижение рисков стихийных бедствий, развитие экосистемы и трансграничное сотрудничество по этим вопросам.