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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Решения, принятые на водной конференции, будут распространены на все страны ООН, - премьер-министр Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Инициативы, предложенные на водной конференции в Таджикистане должны укрепить сотрудничество между странами в решении экологических проблем, считает глава правительства Таджикистана Кохир Расулхода.

Премьер-министр Таджикистана подвел итоги международной конференции «Вода для устойчивого развития» в Душанбе, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Основным задачами двухдневного мероприятия он назвал развитие водной дипломатии между странами и объединение усилий властей государств, научного сообщества и независимых организаций для реализации экологических инициатив.

Итогом встречи экспертов стало описание «Душанбинской декларации», отражающей ключевые моменты дискуссии.

«Этот документ призывает к скоординированным действиям сторон-участников и будет представлен генеральному секретарю ООН для распространения среди членов организации», — подчеркнул Кохир Расулзода.

По его словам, для продвижения инициатив необходимо учитывать специфику каждой отдельной страны. Касается это как доступа населения к питьевой воде, так и нужд промышленности и энергетики.

«Каждый бассейн реки, каждое озеро имеют свою уникальную характеристику, которую нам следует учитывать», — подчеркнул Расулзода.

Всего в работе конференции приняли участие представители 118 стран.

А главными темами для экспертного обсуждения стали интегрированное управление водными ресурсами, обеспечение водой уязвимые группы населения, включая беженцев и мигрантов, изменение климата и снижение рисков стихийных бедствий, развитие экосистемы и трансграничное сотрудничество по этим вопросам.

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