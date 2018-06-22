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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане демонтируют опасные башенные краны

CA-NEWS (KZ) - В Астане демонтируют башенные краны, установленные на замороженных строительных объектах и представляющие потенциальную угрозу.

По данным пресс-службы акимата города, в столице насчитывается 32 законсервированных строительных объекта, на которых смонтировано 49 башенных кранов, из них потенциальную угрозу представляют 10. Особую опасность вызывают башенные краны, передвигающиеся по рельсовому пути типов КБ-403 и КБ-405, так как из-за отсутствия охраны и контроля со стороны владельца или застройщика башенные краны разукомплектованы (отсутствуют механизмы передвижения кранов, полуавтоматические рельсовые захваты и клинья). Это может привести к тому, что краны при большой ветровой нагрузке могут сойти с рельсового пути и опрокинуться.

В результате проведенных мероприятий были установлены владельцы 35 кранов, по 11 из которых будет проведен полный или частичный демонтаж, 12 взято под арест, а 2 полностью демонтированы.

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