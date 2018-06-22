В Туркменистане укрепляют культ личности матери президента Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане издана книга о матери президента Гурбангулы Бердымухамедова. Автором произведения «Поклонение матери – преклонение перед святыней» является сам президент Бердымухамедов, издавший за 11 лет более 40 книг, сообщает радио «Азатлык».

На страницах своего произведения Бердымухамедов рассказывает о жизненном пути своей матери Огулабат-эдже (см. фото). На обложку издания помещена ее фотография.

Книга, состоящая из четырёх глав - «Словом озарённое величие», «Украшение дома и очага», «За заботу обо всех – бесконечный ей почёт», «Мать – благоденствие», была издана на туркменском, английском и русском языках.

В 2017 году в Туркменистане празднование Международного женского дня сопровождалось возвеличиванием матери Бердымухамедова. До этого в официальных СМИ возвеличивали лишь самого президента, его отца Мяликгулы Бердымухамедова и деда Бердымухамеда Аннаева.

В 2015 году сообщалось, что президент спешно вернулся из Турции из-за ее болезни.

Напомним, именем матери первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова Гурбансолтан эдже были названы районы, деревни, были возведены памятники, учреждены ордена её имени. За последние годы культ Гурбансолтан эдже был заметно ослаблен.