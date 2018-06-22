Вода - истинный источник процветания для Центральной Азии, - вице-президент Всемирного Банка

CA-NEWS (TJ) - «Ранее на этой неделе я посетил столицу Таджикистана, Душанбе. Из разговоров с коллегами и местными людьми я узнал, что многие семьи в стране все еще испытывают проблемы с доступом к воде – одному из самых главных источников жизни на земле. Это особенно удивительно в свете того, что Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам водных ресурсов среди стран Центральной Азии», - говорит в своем блоге Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии

В ходе одной из бесед Мюллеру рассказали о жителях деревни Лолазор Вахдатского района. В этой деревне не было доступа к орошаемой воде, урожаи людей были очень низкими, а еще меньше - их доходы. Однако, совместными усилиями, люди из этой отдаленной деревни смогли изменить ситуацию. Недавние улучшения в области фермерского орошения водоотведения в деревне Лолазор помогли решить проблему с доступом к орошаемой воде, и, как следствие, улучшить жизни людей.

Хотя Таджикистан и не имеет выхода к морю, его ландшафт и топография, в основном состоящая из ледников и гор, указывает на изобилие водных ресурсов. Однако неэффективное управление водными ресурсами и обветшалая ирригационная инфраструктура говорит о том, что страна не полностью использует этот ценный ресурс. Более две трети населения этой 9-ти миллионной страны страны проживает в сельской местности, где отсутствие доступа к воде по-прежнему является серьезной проблемой, считает вице-президент.

В недавнем отчете Всемирного банка «Стакан полон наполовину» приводятся данные о том, что каждое четвертое домохозяйство в Таджикистане страдает от нехватки воды. Также, в отчете говорится о том, что в связи с прорывами магистральных и распределительных труб, происходят длительные перебои в подаче воды, в сельской местности эти перебои могут продолжатся более одной недели.

«Я был крайне воодушевлен плодотворными обсуждениями, которые состоялись в рамках международной конференции международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028», где все согласились с тем, что проблемы не могут быть решены странами по отдельности», - отметил Мюллер и при этом добавил, что трансграничное сотрудничество выгодно и с экономической точки зрения.

Вода затрагивает все аспекты жизни, в связи, с чем она проходит красной нитью через все Цели устойчивого развития (ЦУР). Цель устойчивого развития №6 звучит следующим образом «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех». Со стратегической точки зрения, Цели устойчивого развития согласуются с двумя взаимосвязанными целями группы Всемирного банка — ликвидация крайней нищеты и повышение уровня общего благосостояния.

«Размышляя о дальнейших перспективах, мне приходит на ум жители деревни Лолазор. Когда мои коллеги посетили эту деревню, чтобы ознакомиться с ходом восстановления ирригационной сети, одна из женщин этого села сказала: «Собравшись вместе, мы смогли разрешить свою самую насущную проблему для нас – нехватку воды». И если подобный подход будет перенят и распространен далее на уровень всего региона - вода действительно может стать источником развития и процветания в Центральной Азии»,- заключил вице-президент.

Как и Таджикистан, другие страны Центральной Азии также богаты природными ресурсами, включая водными. Тем не менее, и они сталкиваются с проблемами в области эффективного управления водными ресурсами и обеспечения доступа к чистой воде и санитарии. Например, в некоторых сельских районах Кыргызской Республики сельские жители имеют доступ к воде только из оросительных канав, эта вода используется для бытовых нужд и приготовления еды. В Узбекистане, более половины от общего населения в 31 миллион человек, не подсоединены к центральной водопроводной сети, также отметил в своем блоге Сирил Мюллер.