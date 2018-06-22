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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркестанской области будут построены аэропорт и автовокзал

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области будут построены аэропорт и автовокзал. Об этом на сессии маслихата сообщил аким региона Жансеит Туймебаев.

По его словам, следующее заседание пройдет в областном центре и будет посвящено предстоящей работе, проводимой в городе.

«Перенос областного центра в Туркестан для всех нас большая гордость и ответственность. Туркестан становится центром тюркского мира, его международное значение возрастает. В областном центре будет построен новый административно-деловой центр, культурные объекты, спортивные комплексы и торговые центры. Пройдут международные научные, религиозные, культурные форумы и симпозиумы. В целях развития туризма в городе Туркестан планируется строительство нового аэропорта и автовокзала. Помимо этого, запланировано провести капитальный ремонт старого железнодорожного вокзала. Более того, будут запущены проекты, направленные на развитие интенсивного садоводства и увеличения промышленной продукции», - отметил Ж.Туймебаев.

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