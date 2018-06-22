Основатель Fаcebook Марк Цукерберг разбогател за день на $1,7 млрд

CA-NEWS (CA) - Основатель Facebook Марк Цукерберг разбогател на $1,7 млрд после того, как компания в среду анонсировала Instagram TV, сообщает Forbes.

Быстрый рост котировок акций Facebook Inc. — 20 июня, после того как подконтрольная компании соцсеть Instagram анонсировала запуск видеоплатформы IGTV, предназначенной для просмотра «вертикальных видео», бумаги подорожали на 2,3% — помог основателю Facebook Марку Цукербергу существенно увеличить свое состояние.

По данным экспертов Forbes, Цукерберг за день разбогател сразу на $1,7 млрд, закончив день с результатом $77 млрд. По оценкам издания, состояние основателя Instagram Кевина Систрома составляет $1,67 млрд.

Того же мнения придерживаются и составители рейтинга Bloomberg Billionaires Index. По их данным, Цукерберг за день разбогател сразу на $1,79 млрд.

Facebook приобрел Instagram в 2012 году. В настоящее время Facebook старается конкурировать с популярными мобильными приложениями, например YouTube и Snapchat, уделяя особое внимание видеоконтенту, отмечает Forbes. В 2016 г. в Instagram появилась функция «истории», позволяющая делиться видео или фото, которые исчезают через сутки после опубликования. Подобная функция принесла известность Snapchat.