Женщина, сбежавшая от побоев мужа в Ташкент, уснула на остановке

CA-NEWS (UZ) - Эта фотография была сделана в Ташкенте у одной из остановок рядом с озером "Рохат". Женщину зовут Зухра Маткулова, она приехала в Ташкент из Наманганской области, пишет издание «Махалла».

По словам женщины, она сбежала в Ташкент от побоев мужа. Она показала на своём теле рубцы и ссадины, оставшиеся "на память" от него.

"Здесь я зарабатываю себе на жизнь. Быть здесь - удовольствие. Я зарабатываю 40-50 тысяч сум (более $5) в день. Трудно ли найти работу там, где я жила? Даже если вы и найдёте работу, зарплаты не будет. Я устала немного и уснула на остановке", - комментирует она ситуацию.

Зухре Маткуловой 38 лет. Ее второй муж, по её словам, был намного старше, ему 60 лет.

"Он нигде не работает, регулярно выпивает. Как выпьет, ругается со мной, бьёт. Бывало, что он угрожал мне ножом и душил. Соседи неоднократно разнимали нас. Но это не помогло. Я живу в арендованном доме с такими женщинами, как я, мардикорами (поденщица - прим.ред). Когда я голодна, я обедаю на улице. Хочется быть дома, в кругу семьи, приготовить вкусные блюда и радовать близких. Я очень скучаю по дочке. Как же она там...", - рассказывает женщина.

Издание задаёт вопросы сходу граждан, где проживает женщины, комиссии по примирению. "Неужели никого не тревожит судьба этой неблагополучной семьи? Что сделала Комиссия по примирению? Неужели реформы в сфере занятости населения не дошли до махалли, где живёт эта женщина? Сколько дней, пока женщина находится в Ташкенте, неужели никто не искал её? Спрашивал ли кто-нибудь, где находится она, бросив своего ребёнка?", - пишет издание.