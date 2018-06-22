Президент Туркменистана принял участие в закладке и открытии жилых массивов в Туркменабате

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Лебапском велаяте, принял участие в закладке очередного жилого комплекса и церемонии ввода в эксплуатацию микрорайона, возведённого в административном центре восточного региона страны, сообщает в четверг, 21 июня пресс-служба главы государства.

Церемония открытия прошла под песни в исполнении эстрадных солистов и выступления танцевального ансамбля. Глава государства дал старт строительству, бросил первую лопату бетона в основание фундамента нового жилого массива

Затем по приглашению семьи, получившей квартиру в новом доме, Гурбангулы Бердымухамедов побывал в гостях у новосёлов.

Глава семьи - преподаватель Туркменского государственного педагогического института имени С.Сейди, его супруга - школьная учительница. В семье - пятеро сыновей и одна дочь.