В Улан-Батор с официальным визитом прибыл министр внутренних дел Индии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Батор 21 июня с трехдневным визитом прибыл министр внутренних дел Индии Раджнат Сингх, об этом он сообщил с своем Twitter.

«Уезжаем в Улан-Батор и ожидаем дальнейших развития отношений Индии с Монголией. Монголия очень важный стратегический партнер и Индия хочет реализовать огромный потенциал двустороннего сотрудничества», - написал он.

Как сообщает The Asian Age, Синггх примет участие в церемонии закладки фундамента нефтеперерабатывающего завода в Улан-Баторе, после чего встретится с премьер-министром и президентом Монголии.

Также Сингх планирует обсудить сотрудничество в области безопасности и посетить штаб-квартиру вооруженных сил Монголии, прежде чем 24 июня он вернется обратно в Дели.

Напомним, 22 июня в аймаке Дорнод состоится торжественная церемония заложения фундамента нефтеперерабатывающего завода.