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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор вновь обнаружил антибиотики в молочной продукции Danone, может запретить поставки продукции в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор обнаружил антибиотики в готовой молочной продукции филиала французской компании Danone в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает РБК.

По ее словам, речь идет о филиале французской компании, расположенном в Чеховском районе Московской области.

Проверку Россельхознадзор проводил с 25 мая по 15 июня. По ее итогам были выявлены неоднократные случаи приемки сырого молока на предприятие с нарушением сроков его доставки (более 36 часов с момента надоя), нарушений при оформлении ветеринарных свидетельств на возврат молока. Кроме того, Россельхознадзор установил, что на предприятие принималось сырое молоко с антибиотиками и молоко из хозяйств, неблагополучных по лейкозу. В двух пробах молочной продукции филиала Danone было установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы. О каких брендах идет речь, представитель Россельхознадзора не уточнила. Несоответствие по антибиотикам было обнаружено и в сыром молоке белорусского производителя «Детскосельский городок» и костромского предприятия «Рассловское».

Из-за выявленных антибиотиков в готовой молочной продукции Россельхознадзор ввел на молокозаводе режим усиленного лабораторного контроля и направил в адрес Danone уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере 300–600 тыс. руб. - $4,7-9,4 тыс.).

Чтобы не допустить продажи небезопасной продукции потребителям, Россельхознадзор «рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции с этого завода в страны ЕАЭС», добавила Мелано. Запретить поставки продукции предприятия Россельхознадзор может во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме России, поскольку это относится к компетенции региональных ветеринарных служб. «Мы готовим сейчас обращение в ветеринарную службу региона, где расположено это предприятие, и будем просить их принять меры», - говорит Мелано.

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