Узбекский арбитр Равшан Ирматов установил рекорд чемпионатов мира по количеству обслуженных матчей

CA-NEWS (UZ) - Узбекский арбитр Равшан Ирматов установил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству обслуженных матчей.

В четверг, 21 июня рефери из Узбекистана Равшан Ирматов обслужил матч Аргентина – Хорватия, который состоялся в Нижнем Новгороде в рамках Чемпионата мира – 2018. Работая на чемпионатах мира в 2010 и 2014 годах, Ирматов уже принял участие в 9 матчах, что является рекордом. Матч Аргентина – Хорватия стала десятой игрой мирового первенства в карьере узбекистанского рефери и позволила ему обновить рекорд.

10 матчей Чемпионата мира FIFA отработал в качестве главного арбитра Равшан Ирматов из Узбекистана - рекорд турнира. Его дебют на мундиалях пришелся на матч открытия ЧМ-2010 ЮАР – Мексика. Тогда Равшан стал самым молодым судьей в истории турнира (32 года).

5 игр в Южной Африке, включая полуфинал Нидерланды – Уругвай, плюс 4 – в 2014 году в Бразилии. Ирматов превзошел других рефери Жоэля Кинью (Франция), Бенито Арчундию (Мексика) и Хорхе Ларрионду (Уругвай), которые отсудили по 8 встреч.

За свою карьеру узбекский арбитр пять раз признавался лучшим рефери в Азии и девять раз – в Узбекистане. А в 2015-м он получил приз лучшему футбольному судье года в мире.

На нынешнем мировом первенстве в России Равшан Ирматов является одним из основных претендентов на роль главного судьи финального матча турнира.