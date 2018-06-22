Российский футбольный комментатор оскорбил Равшана Ирматова в своем Twitter

CA-NEWS (UZ) - Во время матча Аргентина-Хорватия российский футбольный комментатор Василий Уткин в своем Твиттере нелестно отозвался об Равшане Ирматове.

Ровшан Ирматов, ишачий сын!!! Где карточки??? — Василий Уткин (@radioutkin) 21 июня 2018 г.

Твит Василия Уткина за 10 часов набрал больше 200 ответов и в большинстве случаев негативные по отношению к самому Уткину. В своем твите Уткин назвал узбекского рефери "ишачьим сыном", чем особенно разозлил своих подписчиков из Узбекистана.

Стоит отметить, что в Twitter уже запущен хештег #УткинИзвинись. Пользователи требуют извинений за оскорбление и некорректное поведение Уткина.