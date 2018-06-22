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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Малайзии возобновят расследование убийства монгольской модели
Предыстория: В Малайзии отец убитой монгольской модели встретится с генеральным прокурором, чтобы обсудить возобновление дела

CA-NEWS (MNG) - В Малайзии полиция собирается возобновить расследование убийства монгольской модели Атлантуи Шаарибибу в 2006 году. Расследование этого дела может добавить бед бывшему премьер-министру Наджибу Раззаку, сообщает Reuters.

Двое полицейских, работающих охранниками у Наджиба были признаны виновными в убийстве модели и приговорены к смертной казни. Один из них был арестован в Австралии и содержался под стражей в иммиграционном центре с января 2015 года после бегства из Малайзии. На данный момент экстрадиция обвиняемого не запрошена, так как Австралия не позволяет кому-то столкнуться со смертной казнью по возвращению на родину.

Наджиб Раззак, который проиграл выборы на пост премьера страны в прошлом месяце отрицает, что был знаком с убитой девушкой. Раззак в интервью агентству Reuters говорит, что не имеет никакого отношения к делу, не был с ней знаком и что узнал о ее смерти только через несколько дней как она умерла.

«Я подтверждаю, что мы возобновляем расследование», - сказал генеральный прокурор полиции Малайзии Мохамад Фузи Харун, добавив при этом, что причиной для возобновления стал полицейский отчет, предоставленный отцом убитой девушки.

Отец модели Сетев Шаарибуу 20 июня встретился с новым генпрокурором Малайзии Томми Томасом и премьер-министром Махатиром Мохамадом, который в прошлом месяце победил в выборах Наджиба Раззака.

28-летняя монгольская модель Шаарибибу Алтантуя была убита в 2006 году на окраине столицы Малайзии. Правозащитники утверждают, что убийство модели было связано с работой переводчика, в то время она была помощником Абдула Разака Багинды, бывшего советника Наджиба и осуществляла помощь в покупке Малайзией двух подводных лодок класса Scorpene от французского судостроительного гиганта DCNS в 2002 году.

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