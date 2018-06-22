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  22 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Учителей Ашхабада и Мары привлекли к массовкам перед днем рождения президента

CA-NEWS (TM) - Преподавателей средних школ Ашхабада и Мары вынуждают участвовать в массовках, приуроченных к празднованию дня поэзии туркменского классика Магтымкули. По словам преподавателя одной из школ города Бузмеина, беседовавшей с радио Азатлык на условиях анонимности, в последние дни учителей, медицинских работников и сотрудников практически всех госучреждений постоянно привлекают к подготовке торжественных праздничных мероприятий.

«Нет покоя даже учителям, которые в отпуске. Каждый день мы вынуждены вставать рано в четыре утра и 25 километров идти пешком в Ашхабад, потому, что репетиции к праздникам проходят в парках и культурных центрах столицы. Уже к полудню мы выбиваемся из сил и уставшие возвращаемся домой», - рассказала преподавательница из Бузмеина, добавив, что участникам массовок не остается времени на хозяйство, воспитание детей и покупки продуктов. Из-за дефицита продовольствия, большая часть населения страны вынуждена отстаивать многочасовые очереди для приобретения хлеба, муки, сахара и подсолнечного масла.

Как сообщают собеседники в Мары, преподаватели города и близлежащих населенных пунктов обязаны посещать репетиции в концертном зале построенном в виде гигантской юрты («Türkmeniň ak öýi»).

В стране ежегодно проводятся сотни торжеств, сопровождающихся массовками при участии студентов, школьников и госслужащих. Организаторами являются госучреждения.

Недавно по всей стране прошел месячник здоровья, праздник туркменского скакуна, а также продолжается подготовка к инициированному президентом страны международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», массовому легкоатлетическому кроссу и велопробегу по маршруту Великого Шёлкового пути.

Кроме присутствия от участников массовок требуется праздничная одежда определенного цвета и фасона, затраты осуществляются за счет самих участников.

По инициативе парламента страны в этом году впервые День возрождения, единства и поэзии Махтумкули будет отмечаться 27 июня в День работников культуры и искусства Туркменистана. Долгое время дата отмечалась 18 мая и была государственным праздником и выходным днем. 29 июня день рождение отмечает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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