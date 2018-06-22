В Туркменистане впервые подготовлен доклад омбудсмен, в нем обвиняют граждан в иждивенчестве

CA-NEWS (TM) - Уполномоченный по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова впервые за время существования своей должности (с 2017 года) подготовила ежегодный доклад о правах человека в стране. Документ опубликовало издание InfoAbad.

Согласно докладу, в прошлом году омбудсмен получила 254 письменные жалобы. 113 из них остались без рассмотрения, так как по шести из них были пропущены сроки давности, семь были анонимными, а еще 26 подавались повторно. По 141 обращению были направлены запросы в государственные органы. В результате были удовлетворены только 25 из 254 обращений.

Большая часть обращений касалась нарушений трудовых прав и жилищного вопроса, а также решений судов. Кроме того, омбудсмену жаловались на действия сотрудников правоохранительных органов и по вопросам, касающимся семейных правоотношений, военной службы и социальной помощи. Только по одной жалобе касались нарушения прав в области образования, здравоохранения и предпринимательской деятельности.

Из тех, кто обратился к омбудсмену в устном и письменном порядке, 253 туркмена, 26 русских, четыре азербайджанца, трое армян, трое узбеков, двое лезгинов, один украинец и один курд. Большая часть обращений — 169 — поступила от женщин, 120 — от мужчин. Первые чаще всего обращались по поводу привлечения родственников к различным видам ответственности, вторые — в связи с нарушением трудовых прав.

В докладе также отмечается, что основная часть граждан, обратившихся к Омбудсмену «иждивенчески ждет от государства не столько соблюдения своих прав, а сколько стремления удовлетворить свои потребности в различных материальных благах, даже если они не отмечены в действующем законодательстве».

«Связанная с этим, унаследованная от прошлого традиция продвигать свой интерес особенно отчетливо проявилась в многочисленных письмах граждан к Омбудсмену по оспариваемым судебным решениям, даже несмотря на их неоднократно подтвержденную справедливость. Омбудсмену, отвечая на такие обращения, пришлось заниматься разъяснением в подлинности или не подлинности нарушений прав человека, советовать гражданам разрешать свои вопросы в созидательной деятельности, для которой открылись возможности в свободной экономике страны», - говорится в сообщении.

«Ощущаемое в течение года давление со стороны граждан, многократно обращающихся в офис Омбудсмена с социально-экономическими просьбами и требованиями, все более укрепляло нас в мысли о необходимости усиления и расширения просветительской деятельности. Она объективно востребована состоянием нашего населения, пока еще в основном не способного самостоятельно и активно решать свои экономические вопросы, традиционно надеясь на помощь государства», - отмечается в тексте.